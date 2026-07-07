Instalan en Pollença 27 piedras de la memoria en homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo

Piedra de la memoria de Pollença - CAIB

PALMA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Ayuntamiento de Pollença han iniciado este martes la colocación de 27 piedras de la memoria dedicadas a los vecinos del municipio asesinados o desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción del Gobierno y Cooperación Local, la directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, Xesca Ramis, ha participado en esta primera jornada junto a las familias de las víctimas, en un acto de recuerdo y reconocimiento que continuará los días 8 y 9 de julio.

En esta primera jornada se han colocado las nueve primeras piedras de la memoria, correspondientes a Antonio Fenoy Blanes, Josep Vilanova Lliteres, Joan Lluís Vives, Cosme Llobera Pallicer, Antoni Capó Seguí, Joan Vidal Sitjar, Joan Genestar Torrandell, Joan Torrandell March y Dionís Alcal Rebassa.

A lo largo de las tres jornadas previstas se instalarán un total de 27 piedras de la memoria, distribuidas entre diferentes calles y espacios de Pollença y del Port de Pollença, en ubicaciones consensuadas con las familias para que cada víctima sea recordada frente a un lugar vinculado a su vida.

Las piedras que se colocarán estos días recordarán también a Josep Pont Cladera, Josep Seguí Rotger, Antoni Castanyer Cifre, Miquel Marquet Perelló, Josep Solivelles Amorós, Antoni Oliver Jordà, Miquel Segura Bonnín, Miquel Cerdà Provençal, Bartolomé Espasa Albi, Bartomeu Cabanellas Botia, Joan Matheu Capllonch, Manuel Pérez Salas, Ramon Crespo Biosca, Joan Domingo Covas, Joan Losa Campomar, Rafael Arrabal Ruiz, Jordi Munar Cantallops y Francesc Vives Torrandell.

Este proyecto permitirá recordar a un total de 34 víctimas de Pollença. Las siete piedras restantes -correspondientes a Antoni Cantallops Cifre, Bernat Crespí Colomar, Martí Vicens Vilanova, Miquel Company Crespí, Miquel Campins Cerdà, Joan Cerdà Rebassa y Guillem Company Crespí- se instalarán en una segunda fase, ya que en la actualidad se encuentran pendientes del proceso de grabado.

Las piedras de la memoria forman parte de un proyecto europeo que rinde homenaje a las víctimas de la persecución y la represión mediante la instalación de estas piezas frente a los lugares más significativos de su trayectoria vital.

Durante la presente legislatura, el Ejecutivo balear ha instalado 41 piedras de la memoria.