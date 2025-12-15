Instan a Cort a impulsar un modelo urbano que prevenga los accidentes de tráfico tras el atropello mortal de una niña

Archivo - Vista del reloj d'en Figuera en el Ayuntamiento en su puesta a punto, desde la plaza de Cort, a 16 de diciembre de 2022, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asociación Vianants Mallorca ha reclamado al Ayuntamiento de Palma que impulse un modelo urbano que prevenga los accidentes de tráfico después de que una niña de tres años muriera atropellada por un vehículo que se subió a la acera.

En concreto, la organización ciudadana ha instado a implantar la estrategia Visión Cero, nacida en Suecia en los años 90, implantada en varios municipios de España y del resto de Europa y que parte del principio de que "ninguna muerte ni lesión grave es aceptable".

Este planteamiento, aunque reconoce que los errores humanos son "inevitables", señala que el diseño urbano y viario debe garantizar que estos no se traduzcan en víctimas mortales.

Es por ello que la asociación en defensa de los derechos de los peatones, en un comunicado, ha pedido a Cort "asuma su responsabilidad y actúe de inmediato con el fin de garantizar que todas las calles de la ciudad sean seguras para caminar".

Los casos en los que los vehículos acaban subiéndose a las aceras, han lamentado, son frecuentes y son el reflejo "de un modelo urbano que pone en riesgo la vida de las personas".

Vianants Mallorca ha asegurado que las calles rectas y con carriles anchos son "mucho más letales" porque permiten a los conductores acelerar "sin casi darse cuenta".

"El diseño de las calles es decisivo y por lo tanto hay que tomar medidas urgentes para que el exceso de velocidad no sea una opción", ha subrayado.

La asociación ha recordado que se trata del segundo menor fallecido tras ser atropellado en Mallorca en lo que va de año, después de que un niño de nueve años perdiera la vida en Manacor mientras cruzaba la calle con su hermana.

"La vida de las personas debe estar siempre por encima de la fluidez del tráfico y de la comodidad de los vehículos privados y para hacer esto posible, hay que actuar desde las administraciones. Ningún alcalde puede permitirse excusas para no actuar o esperar la próxima tragedia", ha zanjado.

El accidente mortal tuvo lugar sobre a las 12.10 horas del domingo, cuando un turismo que circulaba en la intersección de las calles Caimari y Bailén desvió su trayectoria hacia la izquierda, invadiendo el margen donde se encontraban tres peatones.

Como consecuencia del impacto, la menor falleció, mientras que la madre y la abuela sufrieron lesiones de diversa consideración.