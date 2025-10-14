Instan al Gobierno a aumentar a tres las frecuencias diarias en la ruta aérea entre Madrid y Menorca

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Mixta (Congreso y Senado) de Insularidad ha aprobado este miércoles una proposición no de ley (PNL) presentada por Vox por la cual se insta al Gobierno a aumentar a tres las frecuencias diarias en la ruta aérea de obligación de servicio público (OSP) entre Madrid y Menorca.

La iniciativa de los de Santiago Abascal reclama que se garantice un mínimo de 300 plazas diarias para cubrir la demanda de los pasajeros o que se eliminen los meses de abril y noviembre de la OSP para invertir las partidas presupuestarias ahorradas en reforzar la oferta en los meses restantes.

Del mismo modo, pide al Ejecutivo central que agilice los procesos de licitación de la ruta OSP entre Madrid y Menorca para evitar retrasos en la adjudicación de contratos y que asegure que estas licitaciones se llevan a cabo "de forma eficiente y dentro de los plazos establecidos".

También que se pongan en marcha mecanismos de respuesta rápida y planes de contingencia para garantizar la continuidad de la citada ruta, que se asegure que los precios sean "justos y adecuados" y que se fomente la promoción de la ruta "con el fin de incentivar la demanda y reforzar la conectividad de la isla con otros destinos".

Desde Vox Baleares, en un comunicado, han celebrado la aprobación de una medida que han considerado que es "de puro sentido común y responde a una demanda real de los menorquines".

"Nuestro objetivo es claro: que Menorca deje de ser una isla olvidada y que sus ciudadanos puedan viajar con normalidad, sin precios abusivos ni falta de plazas", ha añadido la formación.