Instan al Govern a adaptar las aulas Uecco a los alumnos con afectaciones neurodegenerativas

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado a la Conselleria de Educación y Universidades a revisar la dotación económica de las aulas de Unidad Específica en Centro Ordinario (Uecco) para adaptarlas a los alumnos con afectaciones neurodegenerativas.

Esta medida forma parte de una proposición no de ley (PNL) defendida este jueves en la Comisión de Educación y Universidades de la Cámara autonómica por la diputada socialista Amanda Fernández.

Aunque este punto ha salido adelante por unanimidad, los votos en contra del PP han hecho caer otros dos que buscaban dar a conocer los beneficios del programa de hidroterapia para niños con afectaciones en su neurodesarrollo y dotar económicamente a los centros con este tipo de alumnos para que puedan beneficiarse de este programa.

En la comisión parlamentaria de esta tarde también se ha debatido una PNL defendida por la diputada 'popular' Isabel Curtó y que ha sido aprobada por unanimidad en todos sus puntos.

Así, el Parlament ha instado al Govern a impulsar la implantación progresiva de las aulas sensoriales en los centros educativos, priorizando aquellos que cuenten con alumnos con necesidades educativas especiales.

También a dotar a estas aulas de los recursos materiales y tecnológicos necesarios, a formar y capacitar a los profesores para que las puedan usar de manera eficaz, a evaluar de forma periódica los resultados de esta medida y a redactar una normativa que regule su implementación.