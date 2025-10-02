Instan al Govern a facilitar el acceso de personas con escasos recursos económicos a los espacios naturales públicos

La diputada del PP en el Parlament Maria de Lluc Fornas. - PARLAMENT

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural a promover alternativas que aseguren que las personas con menos recursos económicos puedan acceder a los espacios naturales de titularidad pública.

Es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) defendida por la diputada 'popular Maria de Lluc Fornas y que ha sido aprobada este jueves en la reunión de la Comisión de Economía de la Cámara autonómica.

Tanto MÉS per Mallorca como el PSIB han presentado varias enmiendas de adición, de las cuales tres se han incorporado al texto.

La iniciativa remarca que el hecho de facilitar el acceso a este tipo de espacios a las personas con menos recursos económicos se debe supeditar siempre al cumplimiento estricto de la capacidad de carga y sin que signifique incrementar la afluencia total, de modo que se reduzca el impacto sobre los ecosistemas.

Como ejemplo de estas medidas, ha reclamado al departamento dirigido por el conseller Joan Simonet a estudiar la cofinanciación o la concertación de un mínimo de plazas con las empresas comerciales que trasladan a los visitantes a la isla de Cabrera para destinarlas a personas de este perfil socioeconómico.

En esa línea, ha propuesto revisar el modelo actual de transportes desde Mallorca hasta el Parque Nacional de Cabrera para poder fijar unos precios máximos.

El Parlament también ha instado al Ejecutivo autonómico a fomentar el uso responsable de los espacios naturales públicos como una herramienta de educación, deporte y disfrute del tiempo libre "independientemente de la capacidad económica" de la ciudadanía.

CREACIÓN DE PATENTES PARA PYMES

La Comisión de Economía reunida este jueves también ha debatido una PNL, esta defendida por el diputado socialista Marco Antonio Guerrero, sobre el impulso de la innovación y la creación de patentes para las pymes en Baleares.

Salvo el punto que hablaba sobre la posibilidad de establecer una línea de actuación para coordinar la identificación y la selección de patentes --que ha caído con el voto en contra del PP--, el resto de puntos de la iniciativa han salido adelante.

Así, la Cámara autonómica ha instado al Govern a implementar ayudas específicas para las empresas del archipiélago, estimular la producción de patentes y asegurar su viabilidad comercial, además de otras dirigidas a trabajadores autónomos.

También ha pedido subvenciones para que empresas de menos de diez trabajadores fomenten la innovación, la producción de patentes y la competitividad, y para que las pymes puedan potenciar la investigación y la innovación.

En la misma línea, el Parlament ha propuesto incrementar el presupuesto destinado a la innovación hasta alcanzar el 2% en el año 2030, poner en marcha la Institución de Investigación de Baleares y revistar el sistema de ayudas a la innovación privada.