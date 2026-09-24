Instituciones y asociaciones hoteleras crean un protocolo para abordar el futuro de la bahía de Alcúdia - CAIB

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las patronales hoteleras de Alcúdia, Can Picafort y playa de Muro han presentado este jueves, junto a científicos, empresarios y administraciones públicas, un protocolo de actuación para la estabilización y recuperación de la bahía de Alcúdia.

Este documento tiene como objetivo abordar de manera coordinada los desafíos ambientales, territoriales y socioeconómicos que experimenta la zona costera, así como garantizar la sostenibilidad de uno de los principales motores turísticos de Mallorca.

Así lo ha explicado este jueves en un comunicado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, que ha detallado que la mesa ha abordado la planificación del litoral, la adaptación al cambio climático, la coordinación institucional y la necesidad de garantizar continuidad financiera a los estudios, proyectos y actuaciones que se acuerden.

El protocolo prevé la creación de un grupo técnico de trabajo para analizar las causas de problemas como la pérdida de arena, las inundaciones y la erosión del litoral, estudiar posibles soluciones y plantear una planificación a medio y largo plazo.

El conseller del ramo, Juan Manuel Lafuente, ha indicado que el Proyecto de Ley de ordenación, protección y gestión integral del litoral permitirá avanzar hacia una gestión menos fragmentada de la costa y reforzará la planificación conjunta, la coordinación entre administraciones y la incorporación de la adaptación al cambio climático.

Por su parte, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha incidido en la necesidad de integrar la conservación y la adaptación de este espacio dentro de la estrategia turística de Baleares y ha añadido que proteger la playa y el litoral de la bahía de Alcúdia "no es solo una prioridad ambiental, sino la mejor garantía" para proteger el motor económico y el empleo de Alcúdia, Muro y Santa Margalida.

El protocolo establece la creación de un grupo técnico formado por representantes de todas las administraciones y entidades firmantes. Este órgano deberá identificar las causas del retroceso de la línea de costa y del desequilibrio sedimentario, analizar los problemas de acumulación de arena y priorizar las actuaciones necesarias.

La alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, ha defendido que cualquier decisión debe partir de un conocimiento científico de toda la zona, sin dar por hechas las causas de los problemas ni las soluciones. "No queremos partir de una causa que nosotros ya hayamos decidido. Queremos que sean los estudios y criterios científicos los que nos ayuden a entender qué está pasando", ha señalado.

El grupo también elaborará una planificación a medio y largo plazo, determinará las administraciones competentes y los trámites necesarios para cada proyecto, buscará mecanismos de financiación y realizará el seguimiento de las medidas acordadas.