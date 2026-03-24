El Institut d'Estudis Eivissencs pide mantener el nombre de Eivissa en la reforma para lograr el senador de Formentera

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados de Madrid con sus emblemáticos leones. - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Eivissencs (IEE) ha reclamado a los diputados baleares del Congreso que permanezca la denominación de Eivissa en la reforma constitucional para que haya un senador por Formentera.

La entidad cultural ha dirigido un escrito a los ocho diputados electos por Baleares en el Congreso de los Diputados, en el que les solicita que "honren" y "respeten" el nombre oficial de Eivissa y "no acepten que sea moneda de cambio" para hacer posible la "legítima y vieja aspiración" para Formentera cuente con una circunscripción propia en el Senado.

En una nota de prensa, el IEE ha explicado que este jueves el pleno del Congreso tiene que votar esta propuesta de reforma constitucional proveniente del Parlament para eliminar la circunscripción conjunta de las Pitiusas en el Senado y facilitar así que la isla de Formentera pueda tener un senador propio, como el resto de territorios insulares del Estado español. "Una aspiración que viene de lejos y que ha avalado el Parlament con todos los grupos votando a favor, excepto uno", ha remarcado.

Precisamente en el texto de la propuesta de reforma constitucional aparece escrito el único topónimo oficial de la isla, que han resaltado que sería "Eivissa", algo que han pedido "respetar".

"Desde el IEE no se puede concebir cómo ha podido surgir una enmienda a la propuesta de reforma constitucional donde se propone otra denominación para esta isla", han reprochado.

Por lo tanto, desde la entidad cultural pitiusa han planteado a todos los diputados que se "respete" el nombre de Eivissa en la Constitución, "aspecto plenamente compatible con el hecho de que, finalmente, Formentera pueda contar con senador propio".