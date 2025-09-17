La integración tarifaria centra las jornadas de debate de la Semana Europea de la Movilidad en Palma

Ponentes de las Jornadas Técnicas de Movilidad Sostenible de la Semana Europea de la Movilidad. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Es Baluard Museu ha acogido durante dos días las Jornadas Técnicas sobre Movilidad Sostenible, organizadas en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, y que han puesto en valor el proceso de integración tarifaria y tecnológica que se ha puesto en marcha en Mallorca.

Recientemente, el Govern y el Ayuntamiento de Palma han presentado el proyecto sobre la Tarjeta Única de transporte, que se prevé que esté implantado en el primer trimestre de 2026, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Los encuentros han reunido a destacados expertos y representantes institucionales, con el objetivo de debatir y avanzar en los desafíos de la movilidad tanto en Palma, como en el territorio insular.

La primera sesión, celebrada el martes, se centró en los 'Retos para la mejora de la movilidad en territorios insulares', con una ponencia a cargo de la directora general de Movilidad, Lorena del Valle.

Posteriormente, tuvo lugar una mesa redonda moderada por el director general de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Antonio Román, con la participación del director insular de Movilidad y Actividades del Consell de Mallorca, Rafael Oliver Barros, el jefe de departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Andreu Sierra, el vicerrector de Proyección Social y Cultural de la UIB, Adrià Muntaner, y el director de la Autoridad Portuaria de Baleares, Toni Ginard.

Por su parte, la jornada de hoy, moderada por el teniente de alcalde de Movilidad, Toni Deudero, ha girado en torno a la integración del transporte público local, regional y metropolitano, con la ponencia central del director de Planificación Estratégica y Explotación del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, Francisco Javier Gómez López.

Gómez ha expuesto el modelo de la capital, vigente desde 1986, como ejemplo consolidado de intermodalidad y también ha hecho referencia a medidas similares en marcha en el área metropolitana de Barcelona.

Tras su intervención, la jornada ha acogido una nueva mesa redonda con la participación de la gerente de SMAP/BiciPalma, Lydia Pérez, el director-gerente de EMT Palma, Juan José Elías, la decana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Sara Lobato, y la gerente del Consorcio de Transportes de Mallorca, Lluïsa Serra.

Durante su intervención, Deudero ha destacado la relevancia de este proceso de integración como un "hito histórico" para la movilidad en Palma y Mallorca, alineado con modelos de éxito como el de Madrid.

En este sentido, ha agradecido especialmente la participación del consorcio madrileño, cuya presencia "reafirma que se avanza en la dirección correcta".

Deudero ha recordado que esta misma semana se ha presentado la Tarjeta Única de transporte para toda Mallorca, que permitirá viajar con un único título en toda la red de transporte público de la isla: tren, metro, bus interurbano (TIB) y bus urbano (EMT).

"Esta tarjeta supone una mejora significativa para el usuario, con la que se inicia un camino que consolida una red de transporte público unificada y accesible, que responde a las necesidades de la ciudadanía", ha señalado Deudero.

Asimismo, el regidor ha puesto en valor que el nuevo sistema incluirá el pago con tarjeta bancaria en los buses dela EMT. Cabe recordar que el proceso de integración tarifaria y tecnológica se inició con la firma del convenio entre el Govern y el Ayuntamiento de Palma en noviembre de 2024 y que con la presentación esta semana de la nueva Tarjeta se abre un periodo de transición y se prevé que el sistema esté plenamente implantado a finales del primer trimestre de 2026.