Interceptados 12 migrantes llegados a Ibiza y Mallorca a bordo de dos pateras

PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un total de 12 personas han sido interceptadas la mañana de este domingo después de llegar a Ibiza y Mallorca a bordo de dos pateras.
Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, la primera actuación ha tenido lugar a las 03.30 horas, en Carretera Circunvalación Ibiza Nº 8 (Sant Josep). En esta primera intervención se han interceptado ocho personas de origen magrebí y ha intervenido la Guardia Civil de Puesto Principal de Sant Josep.
Mientras, la segunda ha sido a las 07.34 horas en Rotonda Martas de Cala Egos, en Santanyí (Mallorca). En ella se han interceptado cuatro personas de origen magrebí y ha intervenido Guardia Civil de Puesto Principal de Santanyí y Policía Local de Santanyí.
La llegada de estas embarcaciones al archipiélago se suma a las tres comunicadas este sábado en Formentera, con 51 personas a bordo.