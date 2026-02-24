Interceptan a 53 personas llegadas en tres pateras a Formentera

Archivo - Una patera localizada por la Guardia Civil, en una foto de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado este martes a 53 migrantes llegados a bordo de tres pateras en diferentes puntos de la isla de Formentera.

La primera de las intervenciones se ha producido alrededor de las 07.00 horas, cuando se ha encontrado a veinte personas de origen magrebí en la carretera de La Mola, según ha informado la Delegación de Gobierno en Baleares.

La siguiente ha tenido lugar sobre las 11.00 horas y en este caso se ha interceptado a otras 17 personas de origen magrebí en la zona de es Ram. Más tarde, a las 12.10 horas, han llegado otras 16 personas de origen subsahariano, a la zona de s'Estufador.

En total, este martes han arribado a las costas de Baleares 127 migrantes a bordo de siete embarcaciones.