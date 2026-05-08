Interceptan a un hombre en dos controles diferentes por circular sin carnet de conducir

Archivo - Controles de tráfico de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha interceptado a un hombre durante dos días consecutivos en dos controles diferente por circular sin haberse sacado el carnet de conducir.

Según ha informado la Policía en un comunicado, el investigado, de 56 años y nacionalidad española, ha sido acusado de dos delitos contra la seguridad vial, y tendrá que presentarse la próxima semana a dos juicios rápidos en un mismo día.

La primera detención tuvo lugar el pasado martes 5 de mayo cuando un control detuvo a un vehículo de forma aleatoria. Al solicitarle la documentación, admitió que no tenía permiso B2 de coche, por lo que fue citado para un juicio la semana siguiente y el coche fue recogido por un familiar con la documentación en regla.

Al día siguiente, a las 01.15 horas, otra unidad que realizaba un control en la calle Federico García Lorca le dio el alto de forma aleatoria. Cuando se le pidió la documentación, el conductor declaró de nuevo que no contaba con permiso de conducir y que ya le habían parado el día anterior por la misma razón.

En ese momento, los agentes volvieron a intervenir, acusándolo de un segundo delito contra la seguridad vial. En esta ocasión, el vehículo fue retirado al depósito municipal al no haber ninguna persona autorizada para hacerse cargo del turismo.