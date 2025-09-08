Interceptan en Palma a un joven por conducción temeraria, hurto de vehículo y atentado contra agentes

Otros dos menores, implicados en un segundo incidente, acompañaban al detenido en otra motocicleta también presuntamente sustraída

PALMA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un varón, de 18 años y nacionalidad nicaragüense, por su presunta implicación en un delito de hurto de uso de vehículo a motor, conducción temeraria, conducción sin permiso, daños y atentado contra agentes de la autoridad.

Según ha informado la Policía este lunes en un comunicado, los hechos tuvieron lugar tras una persecución a alta velocidad en la que el detenido puso en riesgo la seguridad vial en diversas zonas de la ciudad. El operativo se inició la madrugada del 2 de septiembre de 2025, cuando agentes adscritos al Grupo de Actuación Preventiva (GAP) observaron una motocicleta circulando a gran velocidad y sin respetar las señales semafóricas en la calle Pasqual Ribot.

El vehículo, ocupado por dos personas, se dio a la fuga al recibir la orden de alto circulando en dirección prohibida. Además, durante la persecución, el acompañante lanzó un casco contra uno de los agentes. La huida, que se prolongó por calles como Gabriel Roca y Portopí, finalizó cuando la motocicleta colisionó contra una barrera metálica en avenida Argentina.

Los ocupantes huyeron a pie, pero los agentes lograron interceptar al conductor en la calle Fábrica y fue detenido.

Por otro lado, una dotación de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) investigó a dos menores de edad en otra motocicleta, presuntamente sustraída, que también habían huido de un control policial en compañía de la otro moto.

El conductor, un menor de edad, opuso una fuerte resistencia cuando fue interceptado. Su madre, una vez avisada, se hizo cargo de su custodia. La acompañante, también menor, se había fugado de un centro de menores al que fue devuelta por los agentes.

Se les intervinieron diversas herramientas, presuntamente utilizadas para la sustracción de los vehículos, que presentaban evidentes signos de manipulación en el encendido.

Las motocicletas fueron retiradas al depósito municipal a disposición de sus propietarios. Una vez acabadas las diligencias policiales por parte de la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma, el detenido pasó a disposición judicial. Fiscalía de Menores recibió una copia del atestado.