El interior de Mallorca está en aviso amarillo este sábado por calor

Archivo - Una persona se refugia del sol con un paraguas, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este sábado el aviso amarillo por altas temperaturas en el interior de Mallorca, donde se prevé que los termómetros alcancen los 36ºC.

Concretamente, el aviso estará activo entre las 12.00 y las 19.00 horas en el interior de la isla. La alerta está prevista también para este domingo.

Igualmente, en Baleares, la temperatura del agua del mar está, en promedio, a 28°C.

El servicio de Emergencias 112 de Baleares ha activado la alerta amarilla (que corresponde al índice de gravedad 0 del Plan Meteobal) por altas temperaturas en Mallorca.

En el conjunto del país, las lluvias, las tormentas, las olas y, sobre todo, las altas temperaturas pondrán este sábado en aviso a un total de 16 comunidades autónomas (CCAA) y tres de ellas alcanzarán el nivel naranja por calor: Aragón, Cataluña y Comunidad Foral de Navarra, según la predicción de Aemet.