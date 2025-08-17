El interior, sur y Llevant de Mallorca y las Pitiusas, en alerta naranja por altas temperaturas

PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El interior, sur y Llevant de Mallorca e Ibiza y Formentera se encuentran este domingo en alerta naranja por altas temperaturas.

Según información de la Aemet consultada por Europa Press, desde las 11.00 y hasta las 18.59 horas de esta jornada se han activado avisos naranjas en el interior, sur y Llevant de Mallorca e Ibiza y Formentera, ante el riesgo importante de que las temperaturas máximas puedan oscilar hasta los 41ºC y, puntualmente, alcanzar los 42ºC.

También, desde las 11.00 y hasta las 18.59 horas, en el norte y nordeste de Mallorca, así como en la Serra de Tramuntana, se han activado avisos amarillos ante el riesgo de que la temperatura máxima pueda situarse en los 38ºC. En los municipios de interior como Bunyola, Puigpunyent o Esporles podrían superarse asimismo los 39 ºC.

En detalle, según un hilo de mensajes publicados en 'X' por la Aemet en Baleares, recogido por Europa Press, en Mallorca, donde se espera el día más caluroso de este episodio de altas temperaturas, se prevé que las máximas se sitúen previsiblemente entre 36ºC y 41ºC, pudiendo llegar puntualmente 42ºC en determinadas zonas; Ibiza no queda al margen de las temperaturas extremadamente altas, con máximas entre 34 y 41ºC, y en Formentera, los mercurios oscilarán entre 33ºC y 37ºC. Mientras, en Menorca, las temperaturas bajarán ligeramente, con máximas entre 32ºC y 34ºC, quedando fuera de nivel de aviso.

Por el momento, ya se han registrado 40,5ºC en Sant Joan de Labritja (Ibiza), y 40,3ºC en Palma (UIB). Además, en Mallorca se han registrado valores de 39,9ºC en Porreres-Sa Mesquida, 39,4ºC en Llucmajor II, 38,7ºC en Santa Maria, 38,5ºC en Sineu-Poliesportiu, 37,9ºC en Campos-Can Sion, 37,6ºC en Binissalem-Sa Vinyota, 37,5ºC en Manacor-Poliesportiu y 37,2ºC en Pollença-Poliesportiu.

Todo después de noches tórridas en muchos puntos de Baleares, con la temperatura mínima promedio de todas las estaciones en 23,5ºC.