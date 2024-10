La Interpol pide ayuda para identificar a la mujer hallada muerta en el puerto de Santa Eulalia en 2019

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Interpol ha pedido ayuda para identificar, junto a otras 45 mujeres asesinadas o muertas en circunstancias sospechosas, a la mujer de entre 25 y 30 años que el 9 de julio de 2019 fue hallada flotando sin vida aguas cercanas al puerto de Santa Eulalia, en Ibiza.

Según la notificación negra de Interpol, que la organización policial internacional ha publicado con motivo de la campaña 'Identify Me 2024', el cuerpo de la mujer fue encontrado por los ocupantes de un yate fondeado a unos 150 metros de distancia de la costa, quienes lo trasladaron hasta el puerto. Tan solo llevaba puesto un bikini de color negro.

Las primeras pesquisas practicadas por los agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil estimaron que había fallecido ese mismo día y no apreciaron signos de violencia en el cadáver. Su ausencia no fue reportada por ninguno de los barcos cercanos y no se denunció su desaparición en los días posteriores al hallazgo.

Los investigadores creen que el mismo día de su hallazgo salió de una furgoneta negra para trabajar en el barco de unos clientes millonarios y procedentes de Oriente Medio. Según consta en la notificación negra -empleada para conseguir información de cadáveres sin identificar-, ejercía la prostitución en la zona de San Antoni de Portmany.

Ante la falta de identidad, Interpol ha identificado a la mujer, aparentemente de nacionalidad rumana pero de origen húngaro, como el caso ES07 o 'La introvertida'. La investigación ha determinado que apenas hablaba con otras personas, sus compañeros apenas conocían su nombre y normalmente iba acompañada por una persona delgada, rubia y que se travestía.

Los agentes estiman que la mujer tenía entre 25 y 30 años, medía 1,60 metros, tenía un tono claro de piel, pelo castaño y ojos azules No llevaba joyas y tampoco tenía tatuajes, marcas de nacimiento o cicatrices. A partir de la información recabada a lo largo de las pesquisas, la Interpol ha elaborado un retrato robot para tratar de facilitar su identificación.

En la campaña 'Identfy Me 2024' participan seis países europeos -España, Italia, Francia, Alemania, Bélgica y Países Bajos- para tratar de resolver los casos de 46 mujeres que fueron asesinadas o halladas sin vida en circunstancias sospechosas o poco claras. Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, España participa con siete casos que están siendo investigados por distintos cuerpos policiales.

Las autoridades solicitan a la ciudadanía que ponga en su conocimiento, a través de un formulario disponible en la página de Interpol, cualquier información que puedan tener sobre cualquiera de los casos. La edición del año pasado se saldó con unas 1.800 informaciones ciudadanas y la resolución un caso que llevaba 31 años en suspenso.