Intervienen un vehículo cargado de material destinado a la venta ilegal en Palma e investigan a una persona

Material destinado a la venta ilegal. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Plama ha intervenido un vehículo cargado de material destinado a la venta ilegal y ha abierto una investigación contra una persona como supuesta autora de un delito contra la propiedad intelectual.

El dispositivo contra la venta ambulante, en el que han participado 25 agentes de diversas unidades policiales, ha tenido lugar la mañana de este martes en la zona del Parc de la Mar.

Los agentes, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, han intervenido un vehículo cargado de material destinado a la venta ilegal y han investigado a su supuesto responsable.

Se trata del tercer operativo de este tipo realizado durante el mes de abril, con el que el Consistorio pretende intensificar el control sobre la venta ambulante no autorizada, así como garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente.

Esta actuación se suma a la llevada a cabo este pasado domingo, cuando un despliegue policial en la zona de s'Hort del Rei se saldó con otras dos personas investigadas como supuestas autoras de un delito contra la propiedad industrial, la intervención de aproximadamente 150 objetos --entre bolsos, carteras, monederos y camisetas-- y la tramitación de dos actas a vendedores.