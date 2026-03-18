La inversión de Palma para ser Capital Europea de la Cultura fue hasta 23 veces inferior a la de sus competidores
PALMA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
La inversión del Ayuntamiento de Palma para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 fue de 82.800 euros entre 2025 y 2026, hasta 23 veces inferior a la de alguno de sus competidores.
Lo ha informado este miércoles el regidor de Cultura, Javier Bonet, en una rueda de prensa celebrada días después de que el jurado dejara a Palma fuera de la carrera para optar a esta distinción.
Palma, ha detallado Bonet, ha invertido en poco más de ocho meses de trabajo un total de 82.800 euros, unos recursos "muy limitados" que contrastan con los destinados por las ciudades que sí que han pasado a la siguiente fase.
Por ejemplo, ha desgranado, Cáceres ha invertido unos 750.000 euros, nueve veces más; Granada, unos 650.000, casi ocho veces más; Oviedo, unos 970.000, unas once veces más; y Las Palmas, 1,9 millones, casi 23 veces más.
El regidor ha señalado que muchas de estas ciudades no era la primera vez que presentaban su candidatura y que, por lo tanto, contaban con un proyecto y una inversión "estable" durante más de una década.
No obstante, ha subrayado, se calcula que el impacto mediático y el valor de la marca cultural creada por Palma para la ocasión oscila entre los 1,2 millones y los 2,1 millones de euros.
"Supone un retorno de un 1.500%, muy superior al del resto de candidaturas. Palma se presentaba por primera vez, han sido ocho meses de trabajo y mucho impacto y estamos muy contentos con estos resultados", ha dicho.
Aunque no ha ocultado "cierta decepción" por el hecho de que la candidatura de Palma haya sido descartada por el jurado, ha reivindicado que el suyo era un proyecto que no estaba basado "en los fuegos artificiales ni una lista de grandes acontecimientos" sino en un método que permita organizar la ciudad alrededor de la cultura.