Investigada una pareja por agredir a un taxista y dañar su vehículo tras una discusión de tráfico en Palma

El retrovisor del taxi, fracturado - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a una pareja, un hombre de 33 años y una mujer de 34, ambos españoles, como presuntos autores de los delitos leves de lesiones y daños, por agredir a un taxista y dañar su vehículo tras una discusión de tráfico, que tuvo lugar la madrugada del pasado 1 de enero, en la calle Gabriel Maura.

En nota de prensa, la Policía Local ha informado que la Sala de Atestados de este cuerpo policial ha instruido diligencias contra una pareja de españoles de 33 y 34 años como presuntos autores de los delitos leves de lesiones y daños, tras agredir a un taxista y causar desperfectos en su vehículo a raíz de una discusión de tráfico.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 1 de enero, sobre las 05.15 horas, en la calle Gabriel Maura. Una patrulla de la Unidad Nocturna (UNOC) de la Policía Local fue comisionada al lugar, donde encontró a tres personas forcejeando.

Según manifestó el taxista, la discusión se inició cuando la pareja, que cruzaba un paso de peatones, le recriminó su forma de conducir. Acto seguido, empezaron a insultarle y la mujer comenzó a golpear el capó y fracturó el retrovisor del taxi.

Cuando el taxista bajó del vehículo, ambos le agredieron, causándole lesiones leves en el rostro y en las manos. La pareja intentó marcharse, pero el taxista los retuvo hasta la llegada de los agentes. La pareja dio una versión contradictoria y presentaba síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas.

Dos testigos que presenciaron los hechos corroboraron íntegramente la versión del taxista, quien presentó la correspondiente denuncia en dependencias policiales. Por estos hechos, la pareja fue informada de su condición de investigada. La Sala de Atestados ha remitido las diligencias al juzgado.