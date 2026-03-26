Investigada por robar más de 1.000 euros en perfumes en el aeropuerto de Palma

Dos agentes de la Guardia Civil, en el aeropuerto de Palma. - GUARDIA CIVIL

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a una mujer por supuestamente robar perfumes valorados en 1.100 euros en el Duty Free del aeropuerto de Palma.

Los hechos se remontan a la tarde del miércoles, cuando los agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras fueron alertados por los vigilantes de seguridad acerca de la comisión de un hurto.

Los agentes, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, identificaron y localizaron a la sospechosa. La mujer llevaba consigo una bolsa con perfumes sustraídos y valorados en 1.100 euros.

Por todo ello la mujer, de 59 años, fue investigada como supuesta autora de un delito de hurto.