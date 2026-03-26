Investigada por robar más de 1.000 euros en perfumes en el aeropuerto de Palma

Dos agentes de la Guardia Civil, en el aeropuerto de Palma.
Dos agentes de la Guardia Civil, en el aeropuerto de Palma. - GUARDIA CIVIL
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 26 marzo 2026 14:04
Seguir en

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a una mujer por supuestamente robar perfumes valorados en 1.100 euros en el Duty Free del aeropuerto de Palma.

Los hechos se remontan a la tarde del miércoles, cuando los agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras fueron alertados por los vigilantes de seguridad acerca de la comisión de un hurto.

Los agentes, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, identificaron y localizaron a la sospechosa. La mujer llevaba consigo una bolsa con perfumes sustraídos y valorados en 1.100 euros.

Por todo ello la mujer, de 59 años, fue investigada como supuesta autora de un delito de hurto.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado