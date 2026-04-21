Investigadas en Eivissa dos personas que presentaron acreditaciones de artesano falsas

EIVISSA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos personas están siendo investigadas en Eivissa por un presunto delito de falsedad en documento público y por intrusismo y han sido puestas a disposición judicial. En concreto, presentaron acreditaciones de artesano falsas.

Según ha detallado la Policía Local en sus redes sociales, recientemente dos personas habían presentado una acreditación de artesano supuestamente emitida por la Comunidad Autónoma para poder participar en uno de los mercadillos municipales.

Tras las comprobaciones realizadas por el Departamento de Actividades, la Comunidad Autónoma y los especialistas en documentoscopia de la Unidad de Atestados, se detectaron evidencias de que los documentos presentados eran falsos, confirmándose además que no existía ningún registro oficial que acreditara a estas personas como artesanas.

La Policía ha recordado que el uso consciente de documentación falsa puede conllevar penas de prisión de seis meses a un año y multas de tres a seis meses.