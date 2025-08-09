Un investigado por casi triplicar la tasa de alcohol tras causar accidente por pasar semáforo en rojo en Palma

Imagen del accidente ocurrido la madrugada del 3 de agosto en la calle Aragón de Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a un hombre español de 24 años de edad como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, por casi triplicar la tasa de alcohol permitida después de provocar un accidente por pasar con el semáforo en rojo, la madrugada del pasado domingo, día 3 de agosto, en la calle Aragón.

En nota de prensa, la Policía Local ha informado que agentes de este cuerpo policial adscritos a la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) han instruido un atestado contra un hombre español de 24 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. Los hechos ocurrieron la madrugada del 3 de agosto en la calle Aragón.

Una patrulla se desplazó al lugar tras recibir un aviso de un accidente de tráfico sin heridos en la salida de la Vía de Cintura (Ma-20). Según la reconstrucción de los hechos, el conductor investigado no respetó la fase roja del semáforo y colisionó con un turismo que se incorporaba correctamente desde la autovía.

Al ser sometido a la prueba de etilometría, el hombre dio un resultado positivo de 0,69 miligramos por litro de aire espirado, una tasa que casi triplica el máximo legal permitido (0,25 mg/l).

El hombre fue informado de su condición de investigado no detenido. La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma ha dado cuenta de los hechos a la autoridad judicial a través del correspondiente atestado.