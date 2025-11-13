Investigado por circular por Palma con un carnet de conducir falso

Un agente de la Policía Local de Palma analiza documentos en un ordenador. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a un hombre por supuestamente circular con un carnet de conducir falso.

Fue el pasado 9 de agosto cuando una patrulla observó un vehículo estacionado de manera irregular en doble fila en la calle Manacor, ha informado el cuerpo municipal.

Al ir a denunciar la infracción, los agentes solicitaron la documentación al conductor, quien exhibió un permiso aparentemente expedido en Polonia.

Desde el primer momento levantó las sospechas de los agentes, ya que el documento presentaba varias irregularidades y el hombre incurrió en una serie de incoherencias al ser preguntado al respecto.

Ante estos indicios de falsedad, el carnet fue intervenido de forma cautelar y fue sometido a un informe pericial de los especialistas de documentoscopia, que concluyó que era falso.

El conductor, de 34 años y nacionalidad india, fue citado en dependencias policiales el pasado lunes, donde se le comunicó su condición de investigado.

Asistido por un intérprete y un letrado de oficio, se acogió a su derecho a no declarar. La Policía Local ya ha remitido el atestado al juzgado de instrucción que se encontraba de guardia.