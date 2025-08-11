Investigado el conductor de un camión que casi octuplicaba la tasa de alcohol permitida en el Dique del Oeste

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha intervenido con un hombre, español y de 50 años, que conducía un camión de gran tonelaje y casi octuplicaba la tasa de alcohol permitida en el Dique del Oeste.

Según la información de la Policía Local, la mañana del pasado 31 de julio la Policía Portuaria observó un tractocamión que colisionó levemente con la barrera del control de acceso.

Al indicarle al conductor que bajara del vehículo, comprobaron que el hombre se encontraba en un evidente estado de embriaguez y estuvo a punto de caer. Por ello, le retiraron las llaves del camión y avisaron a la Policía Local.

La dotación de la Unidad Motorizada (UMOT) se desplazó al lugar y sometió al conductor a la prueba de alcoholemia, en la que dio un resultado positivo de 1,17 miligramos por litro de aire aspirado. Esta tasa casi octuplica el máximo legal permitido para conductores profesionales, que es de 0,15 mg/l.

El hombre fue informado de su condición de investigado no detenido por un presunto delito contra la seguridad vial y el vehículo que conducía quedó a cargo de un responsable de la empresa. La Policía Local instruyó el atestado, que fue remitido a la autoridad judicial.