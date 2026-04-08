Investigado un conductor por circular ebrio y provocar un accidente en Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a un hombre de nacionalidad española y 75 años de edad como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tras verse implicado en un accidente de tráfico mientras conducía ebrio.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de abril, alrededor de las 21.00 horas, en la intersección de la carretera de Valldemossa con la calle Sant Vicenç de Paül.

Según ha informado la Policía Local en una nota de prensa, la Base del 092 recibió el aviso de una colisión entre dos turismos.

Al llegar al lugar, los componentes de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) constataron que el implicado era incapaz de sostenerse en pie, por lo que tuvieron que prestarle ayuda para que pudiera descender de su vehículo.

El conductor fue sometido a la prueba de alcoholemia, en la que arrojó un resultado positivo de 0,98 mg/l de aire espirado. Esta cifra casi cuadruplica el límite administrativo permitido y supera el umbral establecido por la vía penal.

Pese a la evidencia de los síntomas, el hombre rechazó voluntariamente la realización de una prueba de contraste en un centro sanitario.

Debido a los daños materiales sufridos durante el siniestro, el coche del investigado quedó inutilizado para la circulación y tuvo que ser retirado por el servicio de grúa municipal hasta una calle próxima, donde quedó a disposición de su titular.

El hombre, que no fue detenido, fue informado en el lugar de su condición de investigado por estos hechos. Finalmente, la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) se encargó de cumplimentar las diligencias preventivas por el accidente de tráfico.

Por su parte, la Sala de Atestados instruyó el correspondiente informe penal para su posterior remisión a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.