Investigado un conductor por falsedad documental en Palma tras presentar 'permisos fantasía' sin validez legal

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma investiga a un conductor, de 33 años y nacionalidad pakistaní, por falsedad documental y alerta sobre los 'permisos de fantasía' adquiridos en Internet.

En una nota de prensa, la Policía Local ha informado que ha instruido diligencias contra un hombre, de 33 años y nacionalidad pakistaní, como presunto autor de un delito de falsificación de documento oficial y un delito contra la seguridad vial. El conductor fue interceptado circulando con un vehículo que incumplía la normativa y presentó dos permisos que resultaron ser 'documentos de fantasía' sin ninguna validez legal.

Los hechos ocurrieron el 1 de octubre, cuando una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) dio el alto al conductor de un turismo en la calle Leocadia de Togores. El vehículo circulaba sin la pegatina de la Inspección Técnica y, además, carecía de seguro obligatorio y figuraba de baja temporal.

Al solicitar la documentación al conductor, este entregó a los agentes dos tarjetas plásticas: un supuesto permiso de conducción de Pakistán y otro de la 'International Drivers Association'. Los policías detectaron inmediatamente graves irregularidades en ambos documentos.

La División de Policía Judicial solicitó un informe pericial de documentoscopia, cuyo análisis concluyó que ambos documentos eran falsos. El informe destaca que no se trata de falsificaciones de documentos reales, sino de 'documentos de fantasía', invenciones creadas por entidades no oficiales a través de Internet que carecen de cualquier tipo de validez.

El conductor fue citado como investigado no detenido por un presunto delito contra la seguridad vial por conducir sin haber obtenido nunca el permiso y otro de falsificación de documento oficial.

La Policía Local de Palma ha alertado sobre la proliferación de estas estafas en línea, recordando a los ciudadanos que estos documentos no habilitan para conducir en España y su uso puede constituir un delito.