Investigado un menor por dejar conducir su cuatriciclo a un amigo sin carnet en Palma

Vehículos de la Policía Local de Palma - POLICÍA LOCAL

PALMA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a dos menores de edad, de 15 y 16 años, por un presunto delito contra la seguridad. Uno de ellos dejó conducir su cuatriciclo ligero al otro, que no tenía permiso para ello.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes cuando una patrulla que circulaba por la calle Manacor vio un cuatriciclo ligero en el que viajaban dos jóvenes.

La actitud del conductor, que no dejaba de mirar el vehículo policial, levantó las sospechas de los agentes, según ha informado la Policía Local.

Al llegar al cruce de la calle Reis Catòlics, aprovechando que el semáforo estaba en rojo, el conductor y el copiloto se intercambiaron los asientos rápidamente.

Por ello, los agentes los interceptaron y, al identificarlos, el joven que ocupaba en ese momento el asiento del piloto admitió que había dejado conducir a su amigo, a pesar de saber que no tenía carnet.

Las comprobaciones confirmaron que el menor de 16 años nunca había obtenido ningún permiso, mientras que el de 15 años sí disponía de la licencia AM en vigor.

Por estos hechos, el conductor fue investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, mientras que el otro joven, que era el titular del vehículo, fue investigado en calidad de cooperador necesario.

Dada la minoría de edad de los implicados, los agentes contactaron con sus progenitores. La Sala de Atestados instruyó las diligencias penales, que fueron remitidas a la Fiscalía de Menores.