Investigan a un conductor que casi cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida en Palma

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha instruido un atestado contra un hombre como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir casi cuadruplicando la tasa de alcohol permitida.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes cuando una patrulla de la Unidad Nocturna (UNOC) fue requerida en la plaza de la Lonja por una ciudadana, quien informó a los agentes de que un hombre se encontraba por la zona en un evidente estado de embriaguez.

Los policías localizaron al individuo, español de 61 años, y le preguntaron si tenía intención de conducir, advirtiéndole de que en ese estado no podía hacerlo. El hombre negó tener coche y los agentes continuaron con sus labores de patrullaje.

Poco después, los mismos agentes observaron un vehículo que circulaba sin luces y en sentido contrario por la calle del Moll. Al darle el alto, comprobaron que el conductor era el mismo hombre identificado minutos antes.

Al ser sometido a la prueba de etilometría, arrojó un resultado positivo de 0,94 mg/l, una tasa que casi cuadruplica el máximo legal permitido.

Por estos hechos, el conductor fue citado para un juicio rápido en calidad de investigado no detenido para el día 20 de noviembre. El vehículo fue retirado por la grúa municipal y la Sala de Atestados remitió las diligencias a la Autoridad Judicial.