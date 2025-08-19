Investigan a un conductor por colisionar contra una estación de BiciPalma cuadriplicando la tasa de alcohol

El coche que colisionó contra una estación de BiciPalma de la calle Aragón. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a un hombre por supuestamente colisionar su vehículo contra una estación de BiciPalma cuadriplicando la tasa máxima de alcohol permitida al volante.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado viernes en la calle Aragón, hasta donde se desplazó una patrulla tras recibir un aviso de un ciudadano que alertaba sobre un accidente de trafico en el que el implicado parecía encontrarse en estado de embriaguez.

A su llegada, según ha informado el cuerpo municipal, los agentes encontraron un turismo que presentaba graves daños en la dirección tras haber impactado contra una estación de BiciPalma.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos que realizar los policías de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC), el hombre perdió el control de su vehículo cuando circulaba con exceso de velocidad.

Fue entonces cuando se desvío de su trayectoria y chocó contra otro coche que estaba estacionado. A causa del fuerte impacto, su vehículo siguió sin control hasta colisionar contra el cartel informativo y varios de los anclajes de la estación de bicicletas municipales, aplastando algunas de ellas.

El conductor dio un resultado positivo de 0,91 miligramos por litro en aire respirado en la prueba de etilometría, una tasa que casi cuadriplica el máximo legal permitido, que es de 0,25 miligramos.

El hombre, de 32 años y nacionalidad española, fue denunciado administrativamente por conducción negligente e informado de su condición de investigado, aunque no detenido, como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial.

El coche accidentado fue retirado por una grúa municipal para restablecer la circulación en la vía.