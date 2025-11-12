Investigan a cuatro menores por apedrear un autobús en Palma

El autobús de la EMT apedreado por cuatro menores. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a cuatro menores por supuestamente apedrear un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) desde un puente de la autovía de Llevant.

Los hechos, según ha informado el cuerpo municipal, tuvieron lugar sobre las 23.40 horas del pasado 2 de noviembre. Los agentes recibieron un aviso alertando de que varios menores estaban lanzando piedras desde el puente de la citada vía.

Una de estas piedras acabó impactando sobre una de las ventanas laterales autobús de la empresa municipal, provocando daños valorados en aproximadamente 2.000 euros.

El conductor pudo facilitar una descripción detallada de los cuatro jóvenes, de los cuales uno iba en patinete eléctrico.

Una patrulla de la Unidad Nocturna realizó una batida y logró localizar en la avenida de México a los cuatro sospechosos, quienes se encontraban sentados en un banco. Debajo de este había varios cascotes de piedra compatibles con los lanzados desde el puente a la carretera.

Dado que los chicos tenían entre 11 y 14 años de edad los agentes localizaron a sus progenitores, quienes se personaron en el lugar, fueron debidamente informados de los hechos y se hicieron cargo de sus hijos.

El atestado policial, junto a un reportaje fotográfico y la declaración del conductor, ha sido remitido a la Fiscalía de Menores para continuar con su tramitación.