Investigan el hallazgo de un cadáver en aguas de Cala Rajada

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espalda. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de la persona cuyo cuerpo sin vida fue localizado el martes en aguas de Cala Rajada.

Fue a lo largo de la mañana cuando un barco pesquero alertó a los agentes del avistamiento del cadáver a unas 14 millas de la localidad, según ha adelantado 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y efectivos de Salvamento Marítimo rescataron el cadáver y lo trasladaron a tierra.

Está previsto que el cuerpo sea sometido a la correspondiente autopsia para tratar de esclarecer las circunstancias de la muerte y la identidad del fallecido.

Una de las hipótesis que barajan los investigadores es que pudiera tratarse de un migrante que perdió la vida cuando trataba de alcanzar las costas de Baleares a bordo de una patera, aunque no se descartan otras posibilidades.