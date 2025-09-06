Investigan a un joven por casi provocar un accidente de tráfico triplicando la tasa de alcohol en Palma

Un coche de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL

PALMA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha abierto una investigación contra un joven de 25 años por supuestamente casi provocar un accidente de tráfico cuando conducía triplicando la tasa de alcohol permitida al volante.

Fue sobre las 05.40 horas del pasado 31 de agosto cuando un agente fuera de servicio adscrito a la Unidad de Intervención Inmediata (UII), cuando se dirigía a su lugar de trabajo, observó un coche realizando una maniobra no permitida en la Vía de Cintura.

El sospechoso casi provocó un accidente de tráfico y, según ha informado el cuerpo municipal en un comunicado, continuó su marcha a una velocidad excesiva y realizando en zigzag.

El policía le siguió por varias calles del centro de Palma, comprobando que no respetaba las diferentes señales de tráfico.

Finalmente consiguió interceptarlo en un semáforo de la avenida Alemanya, donde se identificó como agente de la Policía Local de Palma.

El interviniente apreció que el joven presentaba evidentes signos de embriaguez, algo que él mismo reconoció, y solicitó la presencia de una unidad para realizarle la correspondiente prueba de alcoholemia.

El conductor se sometió voluntariamente a ella y arrojó un resultado positivo de 0,78 miligramos por litro en aire respirado, tres veces por encima de la tasa máxima permitida.

Es por ello que los agentes le comunicaron su condición de investigado no detenido como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial y se le informó de su obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea citado.

También inmovilizaron su vehículo y lo trasladaron al depósito municipal.