Investigan a un joven por robar 31 rollos de cable de cobre en una obra y una vivienda en Petra

Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un joven de 24 años por supuestamente robar 31 rollos de cable de hilo de cobre en una obra de construcción y en una vivienda en la localidad de Petra.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos ocurrieron el viernes 7 de febrero cuando el presunto autor fue identificado en un control con su vehículo, en el que llevaba 31 rollos de cable de cobre.

Paralelamente, la Guardia Civil estaba investigando el robo de este tipo de cable en una obra y en una vivienda colindante. Así, investigaron al joven como presunto autor de dos supuestos delitos de robos con fuerza y recuperaron los objetos robados, con un valor de unos 4.000 euros.

La investigación continúa abierta y no se descarta el esclarecimiento de más hechos delictivos, así como la participación de otras personas.