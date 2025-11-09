Investigan a una mujer por agredir a un técnico sanitario en Palma

Un agente de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) de la Policía Local de Palma. Recurso. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a una mujer, rusa de 59 años de edad, como presunta autora de un delito leve de lesiones, por haber agredido a un técnico sanitario, la madrugada de este pasado martes, día 4 de noviembre, en la calle Sant Magí de 'Ciutat'.

En una nota de prensa, la Policía Local ha informado que los hechos se iniciaron cuando una ambulancia privada fue comisionada para atender a una mujer que presentaba una herida sangrante en la cabeza y signos evidentes de intoxicación etílica.

Según la denuncia interpuesta posteriormente por el agredido, cuando fue a asistir a la mujer en la ambulancia, ésta le propinó un puñetazo en la nariz de forma sorpresiva. Acto seguido, la mujer arrojó material sanitario contra el otro técnico de la ambulancia, se negó a continuar recibiendo asistencia y abandonó el lugar.

La víctima solicitó entonces la presencia policial y acudió a un centro médico, donde le diagnosticaron un trauma en el tabique nasal.

Poco después, una patrulla de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) de la Policía Local fue requerida en la avenida Argentina por un taxista, quien manifestaba que una mujer le estaba increpando porque se negaba a llevarla debido a su estado. Los agentes comprobaron que se trataba de la misma persona implicada en la agresión al personal sanitario.

Pese a la llegada de una ambulancia medicalizada del 061 a la zona, la mujer se volvió a negar a ser asistida.

Por estos hechos, y tras la denuncia formal de la víctima, se instruyeron las diligencias correspondientes que fueron remitidas a la autoridad judicial.