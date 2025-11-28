Investigan la posible muerte violenta de una anciana en Son Macià, en Manacor

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de la Policía Nacional - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación por la posible muerte violenta de una anciana de 90 años en su domicilio en la localidad de Son Macià, en Manacor (Mallorca).

Según ha avanzado 'Diario de Mallorca' y, posteriormente, han confirmado fuentes próximas a la investigación, el cadáver de la mujer ha sido encontrado este viernes, al mediodía, por el hijo de ésta, quien ha dado la voz de alarma a los servicios de emergencias.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional y la Policía Científica se han movilizado y están inspeccionando la vivienda.

Está previsto que, una vez finalice la inspección, se proceda al levantamiento del cadáver por parte de una comisión judicial y que el cuerpo sin vida de la mujer sea trasladado al instituto de medicina legal y ciencias forenses, para determinar las causas de la muerte.