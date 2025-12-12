El IPC baja al 3,2% en Baleares en noviembre

Archivo - Detalle del precio y oferta de productos en un supermercado. - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

PALMA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 3,2% en Baleares en noviembre en tasa interanual, cuatro décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de noviembre es el más bajo registrado en Baleares desde junio de 2025. En términos mensuales, la inflación en Baleares disminuyó un 0,1%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,7%.

Donde más subieron los precios en Baleares respecto al mismo mes del año anterior fue en restaurantes y hoteles, un 6,1% más que en noviembre de 2024 (-0,5 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 4,8% más (-1,8 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,2% más (+0,5 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,3% más (+0,1 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en ocio y cultura, un 1,4% (+0,4 puntos respecto a la tasa del mes precedente); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,5% (+0 puntos); vestido y calzado, un 1,7% (-0,8 puntos) y comunicaciones, un 1,8% (-0,1 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,2% en noviembre en relación al mes anterior y redujo 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 3%.

Al finalizar noviembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,7%), Comunitat Valenciana (3,4%) y Baleares (3,2%). En el lado contrario se situaron Canarias (2,3%), La Rioja (2,4%) y Murcia(2,5%).

Extremadura (+0,5%), Murcia (+0,3%) y Navarra (+0,3%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Andalucía, Cantabria y Canarias en donde menos, con retrocesos de un 0,3%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.