Irene Montero celebra el regreso de Reyes Rigo, "encerrada para criminalizar la solidaridad con Palestina"

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha celebrado este lunes el regreso a España de la activista mallorquina Reyes Rigo.
En un mensaje en la red social X recogido por Europa Press, Montero ha alertado que Rigo estuvo "encerrada una semana más para criminalizar y disciplinar la solidaridad con Palestina" y que "nadie vuelva a intentarlo".
La eurodiputada ha instado igualmente a, mientras el alto el fuego salva vidas, "redoblar la movilización hasta que Palestina sea libre".