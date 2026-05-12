La isla de l'Aire será el espacio piloto de un proyecto internacional de conservación y restauración ecológica - CAIB

MENORCA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La isla de l'Aire, situado frente a la costa sudeste de Menorca, será el espacio piloto de un proyecto internacional para la conservación y restauración ecológica.

Lo será gracias a un acuerdo de colaboración firmado entre la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y la asociación francesa Petites Îles de Méditerranée (PIM) y el Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres.

El objetivo del acuerdo, ha informado la Conselleria en un comunicado, es desarrollar en Baleares el proyecto internacional 'Conocer, actuar, innovar y proteger las pequeñas islas del Mediterráneo y la Macaronesia', una iniciativa conjunta orientada a reforzar la conservación, el conocimiento científico y la restauración ecológica de las pequeñas islas mediterráneas.

En el marco de esta colaboración, el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha visitado este martes la isla de l'Aire junto con representantes de las entidades participantes para conocer sobre el terreno los valores naturales del espacio y las actuaciones previstas en el marco del proyecto.

Durante la visita, se ha realizado un recorrido a pie desde el muelle hasta el faro y se han abordado posibles medidas de conservación y restauración ambiental aplicables a la isla, así como los protocolos científicos que comenzarán a implementarse a partir de este verano.

El proyecto pretende evaluar el papel ecológico de estos espacios como refugios de biodiversidad y como "islas centinela" frente a los efectos del cambio global, como el calentamiento climático, la desertificación, la pérdida de biodiversidad o la contaminación.

Mediante este convenio, la Conselleria participará en la implementación de diversos protocolos de seguimiento científico en la isla de l'Aire.

Entre otras actuaciones, se prevé realizar un seguimiento de los parámetros microclimáticos, de la presencia de residuos plásticos en nidos de aves marinas, del reclutamiento de juveniles y postlarvas de peces, de la presencia de especies invasoras o del estado de conservación de los hábitats y de los elementos patrimoniales de la isla. Para las acciones que se quieran hacer en terrenos privados se solicitará previamente la autorización de los propietarios.

"Este proyecto nos permite seguir avanzando en la protección de los espacios naturales más sensibles de Baleares desde la cooperación internacional y el intercambio de conocimiento científico", ha subrayado Simonet.