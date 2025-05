La izquierda cree que el discurso de Galmés está falto de credibilidad y busca "maquillar" su ausencia de proyecto

Vox lamenta que haya hablado de temas lingüísticos y le emplaza a debatir sobre la regulación de vehículos

PALMA, 26 May. (EUROPA PRESS) - Los grupos del PSIB y de MÉS per Mallorca en el Consell de Mallorca han considerado que el discurso que el presidente insular, Llorenç Galmés, ha dado este lunes con motivo del Debate de Política General de la institución ha estado falto de credibilidad y ha buscado "maquillar" su ausencia de proyecto.

Así lo han indicado en declaraciones a los medios de comunicación tras finalizar el pleno extraordinario los portavoces de las dos formaciones, Catalina Cladera y Jaume Alzamora, respectivamente.

"Por segunda vez ha sido un discurso vacío de proyecto y decepcionante. En vez de dirigirse a la ciudadanía se ha dirigido a la oposición. Tiene complejo de presidente pequeño y cobarde", ha apuntado la socialista.

Sus palabras, ha sostenido, "en el fondo demuestran que no hay proyecto y que no se están solucionando los problemas de los mallorquines" como la saturación turística o el colapso de las carreteras. "Lleva dos años gobernando y no ha hecho nada", le ha recriminado Cladera.

También ha lamentado el "colapso social", como el aumento de las listas de espera en las residencias o de las "colas del hambre". A su juicio, son un "problema de la política social del Consell".

"Vemos que hay un deterioro en la institución, que la persona que la dirige no tiene interés en solucionar los problemas. Ha sido un discurso exagerado para maquillar la falta de proyecto y de soluciones reales", ha zanjado la portavoz socialista.

Alzamora, en la misma línea, ha lamentado el discurso "pobre" de Galmés, del que él mismo es "víctima" cuando anuncia una reducción de la promoción turística a la vez que "se duplica el presupuesto" de la Fundación Mallorca Turismo para ello.

También ha criticado el anuncio de que próximamente presentarán el borrador de la proposición de ley para limitar la entrada de vehículos en Mallorca y que después trasladará a los diferentes grupos.

"Nos reunirá porque no tienen los votos de sus socios de gobierno. Es una ley que le presentamos hace dos años y a la que votaron en contra", ha apuntado. "Han hablado de reducir coches pero las únicas medidas que se han planteado son la ampliación de la red viaria", ha añadido.

"Nos hemos encontrado un presidente poco creíble y nos preocupa la deriva del Consell de Mallorca con estos anuncios que va haciendo repetidamente y que no se concretan en nada", ha sentenciado el ecosoberanista.

El portavoz de El PI, Antoni Salas, ha lamentado que las palabras de el presidente insular hayan estado "llenas de tópicos" y hayan versado sobre lo que ha hecho o lo que "se piensa" que ha hecho.

"Se ha referido a la solución de problemas puntuales, pero no a los importantes como la sobrepoblación, la saturación turística, la pérdida de identidad de nuestra sociedad y el peligro de que muchos jóvenes tengan que irse a la península para buscar una vivieda. Muchas soluciones provisionales a problemas secundarios, pero no a los principales", ha señalado.

FALTAN TEMAS LINGÜÍSTICOS

El portavoz de Vox, Toni Gili, ha considerado que Galmés se ha dedicado a "vender las bondades de este gobierno de Vox con el PP", que a su parecer ha conseguido revertir las políticas "sectarias" impulsadas en los últimos años por la izquierda.

"Hemos abierto las políticas a todos los ciudadanos, poniéndolos en el centro, pero encontramos que hay temas en los que no se ha profundizado y mañana le diremos al presidente en qué debemos seguir mejorando", ha dicho.

Gili ha echado de menos que Galmés hablara más sobre cuestiones lingüísticas y ha emplazado al presidente insular a debatir sobre la regulación de entrada de vehículos, un tema sobre el que los de Santiago Abascal se han mostrado contrarios.

Por último, la portavoz del grupo 'popular' en el Consell de Mallorca, Núria Riera, se ha mostrado satisfecha con las palabras de Galmés y de haber llegado al ecuador de la legislatura con un "gobierno sólido".

"Continuamos haciendo las propuestas que prometimos y no nos hemos movido ni un milímetro de lo que pactamos. Tenemos ejecutado un 80 por ciento de las propuestas y proyectos que dijimos que haríamos", ha asegurado.