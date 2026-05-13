La izquierda exige responsabilidades a Núria Riera y Estarellas replica: "Si no fuera del PP, ustedes no habrían venido"

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, en el Parlament - PARLAMENT

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB y MÉS per Mallorca han insistido en que la portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, "no ha asumido responsabilidades políticas" por supuestas irregularidades en el cumplimiento de su compatibilidad laboral como funcionaria, una cuestión que fue resuelta el año pasado con una amonestación por falta leve.

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, ha subrayado que ya se actuó y ha denunciado públicamente una "reprobación absoluta" y una intención de "desacreditarla" por parte de los socialistas. "Si esto no fuera alguien del PP nadie hubiera venido", ha criticado.

Estarellas ha comparecido este miércoles en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament, a petición del PSIB, para dar cuenta de este procedimiento.

Según Estarellas, el expediente, que instruyó un funcionario con "total independencia", está "resuelto y comunicado a todos los grupos". "Es un asunto explicado repetidamente, completamente tramitado y resuelto", ha insistido.

También ha remarcado que la compatibilidad laboral de Riera "se ajusta a la ley" y que "no hay nada oculto ni ninguna irregularidad que no se haya detectado".

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