La izquierda pide colgar la bandera Lgtbi en la fachada del Parlament con motivo del Día del Orgullo

Archivo - La bandera LGTBI en la fachada del Parlament este viernes 28 de junio de 2024. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han solicitado a la Mesa del Parlament que se cuelgue la bandera Lgtbi de la fachada del edificio con motivo del Día del Orgullo.

Lo han hecho a través de un escrito conjunto, firmado por los respectivos portavoces de los grupos parlamentarios, en el que también piden a la presidencia de la Cámara autonómica que reitera su apoyo institucional a las personas de este colectivo.

La oposición sostiene que el Orgullo de este 2026 tiene una "especial significación" dado que se cumple una década de la aprobación de la ley autonómica para garantizar los derechos de las lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la Lgtbi-fóbia.

Los avances conseguidos durante estos años, han sostenido los partidos firmantes, son "innegables" y han permitido que Baleares disponga de un marco legal que, aunque le convirtió en "pionero en al defensa de la igualdad real", todavía es necesario "desplegar, defender y respetar".

La izquierda ha alertado de un contexto en el que están surgiendo "nuevas formas" de Lgtbi-fóbia a las que Baleares no es ajena, como demuestran agresiones homófobas registradas recientemente en Palma o Andratx.

A ello se le suman situaciones de "retroceso, omisión o falta de compromiso institucional" como la polémica suscitada por la cancelación de la verbena del Orgullo organizada por Ben Amics por diferencias con el Ayuntamiento de Palma o las "declaraciones y actitudes homófobas de determinadas autoridades públicas".

Por todo ello, han defendido, colgar la bandera Lgtbi en la fachada del Parlament "no es un gesto decorativo ni accesorio" sino una expresión del compromiso democrático con el respeto a la diversidad.

El diputado no adscrito y exmiembro de Vox Agustín Buades ha respondido a las pretensiones de la izquierda con otro escrito en el que pide impedir la colocación de la bandera por suponer "la ruptura de la imprescindible imparcialidad y neutralidad política que debe regir en los edificios públicos".

Buades hace referencia a una sentencia del Tribunal Supremo en la que se dice que el uso de banderas no oficiales en lugares públicos "no resulta compatible con el debe de objetividad y neutralidad".

Esta cuestión ya ha suscitado polémica anteriormente en el Parlament, hasta el punto que su presidente, Gabriel Le Senne (Vox), recurrió a la justicia para tratar de retirar la bandera Lgtbi de la fachada del edifico.