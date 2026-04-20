La izquierda propone celebrar el 40 aniversario de la ley de normalización lingüística en el Parlament

Archivo - Cientos de personas durante una manifestación convocada por Obra Cultural Balear (OCB). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han propuesto celebrar el 40 aniversario de la ley de normalización lingüística.

Lo han hecho a través de una solicitud registrada este lunes en el Parlament y dirigida a la Mesa, a cuyos miembros han pedido que acuerde la realización de un acto institucional conmemorativo para el aniversario, que se cumplirá el próximo 29 de abril.

La cuatro formaciones, en un comunicado conjunto, han planteado que se invite a este acto a representantes de la sociedad civil, académica y política con el objetivo de poner en valor "la vigencia de este gran pacto social y reafirmar el compromiso del Parlament con la defensa y la promoción de la lengua catalana".

La ley de normalización, han subrayado, fue posible "gracias un amplio consenso política y social en los inicios de la autonomía" y se ha convertido en "la columna vertebral de la recuperación de la lengua catalana en todos los ámbitos de la vida pública y administrativa".

También, han considerado, fue "un acto de justicia histórica y un compromiso colectivo con la identidad" de Baleares. Prueba de ello, han añadido, es que cuatro décadas después la ley es "una herramienta de conocimiento y defensa" que ha permitido que generaciones de baleares "recuperaran el derecho a conocer y usar su propia lengua".

"Lejos de ser un elemento de confrontación, la ley ha actuado como una herramienta conciliadora, vertebrando una sociedad plural bajo el principio del respeto y la convivencia entre lenguas", han incidido los partidos de la izquierda.