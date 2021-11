Jaume Ferrer asegura que había informes que determinaban que el Plan de Reforma de Punta Prima no se podía validar

PALMA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, ha asegurado este lunes que había informes medioambientales que determinaban que el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Punta Prima no se podía validar, y ha señalado que "desde la presidencia no se estaba gestionando ni tramitando este tema", cuya responsabilidad recayó sobre el área de Territorio y Urbanismo.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha acogido este lunes la primera sesión del juicio contra el expresidente, la exvicepresidenta del Consell, Sonia Cardona, el exconseller de Promoción Económica y Territorio, Bartomeu Escandell, y el de Turismo, Josep Mayans, por un supuesto delito de prevaricación.

En su declaración, Ferrer ha defendido su inocencia y ha insistido en que, cuando llegaron al gobierno, el anterior ayuntamiento había aprobado inicialmente el PERI de Punta Prima, pero todavía faltaba su aprobación definitiva.

En este sentido, ha asegurado que varios informes medioambientales establecían que "contravenía la Ley de Espacios Naturales". Sí se acordó, por mayoría absoluta, aprobar las normas subsidiarias del Plan Territorial Insular.

Asimismo, preguntado por el supuesto retraso que hubo en la tramitación del PERI de Punta Prima, el expresidente ha señalado que se debió a que estaban "saturados por la situación del Consell y todo lo que se correspondía a su organización", por ser un grupo político nuevo.

En la misma línea le ha seguido el exconseller de Territorio, Bartomeu Escandell, quien ha insistido en que "no se dio la aprobación definitiva del PERI porque era una zona muy sensible y los diferentes informes que llegaban desaconsejaban seguir tramitándolo por no ajustarse a la ley, sobre todo medioambiental".

Con todo, ha subrayado que tanto Mayans como Cardona no tenían ninguna competencia sobre dicha tramitación y que simplemente se limitaron a votar a favor de la aprobación de las normas subsidiarias, un hecho que ambos acusados han ratificado durante su intervención.

LA FISCALÍA NO ACUSA

El caso, conocido como 'Punta Prima', se remonta al año 2010, cuando se acordó por mayoría absoluta aprobar la revisión de las normas subsidiarias de Plan Urbanístico de Formentera.

Esto determinó que algunos terrenos fueran declarados como Espacios Libres Públicos de cesión gratuita al Consell y, por ende, que algunas zonas no fueran edificables, ya que debían mantener la calidad paisajística y natural de los terrenos, al estar incluidas dentro de la zona de protección del Parque Natural de Ses Salines.

Un empresario alemán, responsable de un complejo turístico que estaba ubicado en dicha zona y que tenía pendiente la construcción de la segunda fase de su proyecto, presentó entonces la querella.

Con todo, el Ministerio Fiscal entiende que no queda acreditado que los acusados, para conseguir dicha aprobación, la retrasaran intencionadamente mediante la no publicación del Informe de Impacto Ambiental.

Por contra, la acusación particular, sostenida por la empresa afectada Sunway S.L., pide que se juzgue a los procesados por un presunto delito de prevaricación administrativa.