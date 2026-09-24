Jaume Julià, reconocido en los Premios de Filantropía de CaixaBank por su compromiso con la cooperación sanitaria - CAIXABANK

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Jaume Julià ha sido galardonado en la novena edición de los premios de filantropía de CaixaBank Wealth Management, una distinción que reconoce iniciativas "que destacan por su labor altruista y solidaria y por contribuir de manera significativa a mejorar la sociedad".

La entidad bancaria ha explicado este jueves en un comunicado que Julià ha sido el galardonado en la dirección territorial de Baleares por una trayectoria de cerca de dos décadas dedicada a la cooperación sanitaria y por su papel como impulsor de la Fundació SOM.

Médico especialista en Angiología y Cirugía Vascular, Julià inició hace 18 años su actividad de cooperación sanitaria en proyectos desarrollados en Guatemala, los campamentos saharauis, Colombia y Etiopía. Su posterior experiencia en Gambia y el interés de otros profesionales sanitarios por sumarse a estas iniciativas fueron el germen de la Fundació SOM, creada en 2020 para organizar y dar continuidad a esta labor.

La fundación centra buena parte de su actividad en Gambia y ha desarrollado también expediciones en Senegal y Ghana, además de proyectos en Mallorca. Su modelo combina intervenciones de cirugía general, vascular y pediátrica, consultas médicas y pediátricas, tratamientos dentales, curas, donación de material y formación de profesionales sanitarios locales.

Junto al patronato de la Fundació SOM, Julià participa directamente en la preparación de las expediciones, desde la movilización de profesionales y la coordinación con los socios locales hasta la obtención y traslado del material sanitario y quirúrgico necesario. Un trabajo que se organiza en gran parte desde Mallorca para que los equipos puedan comenzar a atender pacientes prácticamente desde su llegada.

Los proyectos de la Fundació SOM incluyen la actividad del Centro de Salud de Sanyang, en Gambia, que da cobertura a unas 60.000 personas; una expedición prevista al Hospital Público de Keta, en Ghana, centrada en cirugía vascular; y, en Mallorca, un proyecto de educación afectiva y sexual dirigido a adolescentes en situación de vulnerabilidad, en colaboración con el IMAS.

En esta edición, CaixaBank Wealth Management ha premiado 11 iniciativas, una por cada dirección territorial, para reconocer proyectos vinculados con las necesidades sociales, culturales, económicas y medioambientales de sus comunidades. Cada iniciativa recibirá una dotación de 5.000 euros como apoyo a su causa. La entidad recibió un total de 196 candidaturas en esta edición.

Según el director de CaixaBank Wealth Management, Juan Llamas, la alta participación en estos galardones "demuestra que los Premios de Filantropía de CaixaBank son ya una referencia anual en el sector de la filantropía", y anima a seguir trabajando para que este servicio siga ofreciendo asesoramiento y apoyo a los clientes de la entidad en sus inquietudes filantrópicas y en su contribución social.