Javier Ripoll será diputado de Vox en el Parlament tras el fallecimiento de María José Verdú

Vista general de un pleno del Parlament - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Javier Ripoll ha sido designado diputado de Vox en el Parlament tras el fallecimiento de la parlamentaria del mismo partido María José Verdú la semana pasada.

La Junta Electoral de Baleares ha comunicado a la Cámara balear la designación de Ripoll, que previsiblemente jurará o prometerá su cargo al inicio del próximo pleno.

Javier Ripoll era el 'número nueve' en la lista de Vox al Parlament por Mallorca en 2023 y actualmente es miembro del Consejo de Dirección de IB3.