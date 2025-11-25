Joan Fontcuberta y Donna Ferrato expondrán en la primera edición del Mallorca PhotoFest de 2026

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación Art Palma Contemporani (APC) ha presentado este martes la primera edición del Mallorca PhotoFest, en el que participarán Joan Fontcuberta y Donna Ferrato.

Este evento también se presenta como el Festival Internacional de la Imagen en Mallorca, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Palma y otras instituciones y trata de recoger el legado del Palma Photo, que se celebró entre 2001 y 2015, según ha explicado el Consistorio en un comunicado.

El primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, ha asistido a la presentación, que se ha llevado a cabo en la galería La Bibi + Reus City. También ha contado también con la presencia del presidente de la APC, Fran Reus, el director del evento, Xavier Fiol, y la comisaria Montserrat Torras, junto con otros artistas, empresarios y profesionales ligados al festival.

A nivel institucional, han también estuvieron en la convocatoria informativa la vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, el director del Institut d'Estudis Baleàrics, Llorenç Perelló, y el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta.

Durante su intervención, el regidor de Cultura de Cort ha destacado el papel de la APC a la hora de "contribuir poderosamente a elevar el listón de la calidad de la oferta cultural de esta ciudad y del conjunto de nuestra isla".

"Dicen que la unión hace la fuerza y, en efecto, Art Palma Contemporani demuestra sobradamente hasta qué punto la unidad de acción de las galerías consigue llevar adelante proyectos que sólo es posible materializar desde una perspectiva eminentemente colectiva", ha indicado.

Precisamente, Bonet ha indicado que esta articulación de "sinergias y esfuerzos conjuntos" es, también, el "principal valor" de la candidatura de Palma a la capitalidad cultural europea del año 2031.

En este sentido, ha remarcado que el Mallorca PhotoFest supone dar "un nuevo paso, y muy importante, en este camino a través de un festival con el que el Ayuntamiento de Palma colabora directamente".

Concretamente, esta colaboración se materializa en las exposiciones dedicadas a dos de los más prestigiosos fotógrafos del mundo.

Por un lado, estará la de Joan Fontcuberta, galardonado con el premio Hasselblad, distinción que, según la prensa especializada, equivale al Nobel de la fotografía, y que en dos ocasiones fue condecorado con el Premio Nacional, en las modalidades de fotografía y ensayo.

Este proyecto surge de la colaboración del Ayuntamiento de Palma con la Fundació Toni Catany y uno de los teóricos del arte más reconocidos del momento, el cubano Iván de la Nuez.

Cort también se ha involucrado en la exposición de Donna Ferrato, premio PhotoEspaña y premio Robert F. Kennedy de fotoperiodismo. El comisario de esta muestra es el mallorquín Tomeu Coll, especialista en fotografía.

Mallorca PhotoFest tendrá, inicialmente, periodicidad bianual y la programación de esta primera edición de 2026 se desarrollará del 25 de abril al 30 de agosto.