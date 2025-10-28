Jordi López (PP) abandona el atril en el pleno tras enzarzarse con Mercedes Garrido por hablar durante su intervención

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El diputado del PP Jordi López ha dado por finalizada su intervención en el debate de una moción en el pleno de este martes tras enzarzarse con la vicepresidenta segunda de la Mesa, Mercedes Garrido.
El 'popular' ha recriminado a Garrido que hablara durante su intervención. "Estoy cansado, es muy incomodo", le ha dicho, a lo que Garrido ha respondido y ha comenzado un cruce de acusaciones ente ambos diputados.
En ese momento, López ha dado por finalizada su intervención y ha abandonado el atril, señalando que "esto no es democracia ni es nada".
También se ha sumado a la discusión el diputado de Vox Sergio Rodríguez, después que la vicepresidenta le pidiera que se "callara".