Jornada Mares Circulares con la UIB: los retos y los avances en la protección y conservación de ecosistemas marinos

Analizan en una jornada de Mares Circulares retos y avances en la conservación y protección de ecosistemas marinos.

PALMA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Mares Circulares, que impulsa Coca-Cola para la protección y conservación de entornos acuáticos, la sensibilización de la ciudadanía y el desarrollo de la economía circular, ha celebrado su VIII Jornada Científico-Técnica en colaboración con la Universitat de les Illes Balears (UIB) para evaluar los retos actuales de la conservación marina y compartir avances y soluciones basadas en el conocimiento para avanzar en la protección de los ecosistemas marinos en un contexto marcado por el cambio climático.

La jornada científico-técnica persigue igualmente destacar la importancia del trabajo colaborativo entre organizaciones privadas y públicas en la lucha contra la problemática de la basura marina y la degradación de las costas. El encuentro ha reunido a instituciones, entidades científicas y organizaciones sociales.

En esta VIII Jornada Científico-Técnica, han participado ponentes como el vicerector de Política Científica e Investigación de la UIB, Víctor Homar; el profesor titular de Universidad, departamento de Economía Aplicada, Ángel Bujosa; la vicedirectora Técnica del Centro Oceanográfico de Baleares (IEO-CSIC), Carmen Alomar; el Profesor Titular Laboral, departamento de Física de la UIB e Investigador IMEDEA (CSIC-UIB), Angel Miguel Amores, y la gerente de Relaciones Públicas, Comunicación y Sostenibilidad de Área Este Coca-Cola, Igone Bartumeu.

Bartumeu ha indicado que con Mares Circulares, la compañía reafirma su compromiso con la protección de los ecosistemas marinos y la promoción de la economía circular.

Estas jornadas científico-técnicas, ha subrayado, son un espacio clave para compartir conocimiento, impulsar la innovación y generar alianzas que permitan avanzar hacia soluciones reales frente al reto de la basura marina y la pérdida de biodiversidad.

"La ciencia y la innovación son pilares fundamentales de Mares Circulares", ha añadido, al tiempo que ha subrayado que gracias a la colaboración con universidades, centros de investigación y empresas, se ha podido premiar proyectos que aportan respuestas transformadoras, como la regeneración de aguas portuarias mediante procesos naturales o el monitoreo de especies invasoras con tecnología satelital.

"Estas iniciativas demuestran que la sostenibilidad se construye con conocimiento y acción", ha concluido.

El evento ha incluido, además, la exposición del proyecto 'Mare Sea Reel', de la Fundación Marilles, una mesa redonda sobre biodiversidad marina y pesca de basura marina con Asociación Chelonia y Fundación Ecomar, y la presentación de Proyecto Cicero, ganador de los Premios Mares Circulares 2025, seleccionado por su enfoque innovador en conservación de ecosistemas costeros.

Durante la jornada se ha hecho entrega de reconocimientos a las entidades que han colaborado activamente en las limpiezas de playas dentro del marco del proyecto Mares Circulares.

Entre ellas destacan RCD Mallorca Futbol Base, Projecte Home Balears, Estel de Llevant, Rafa Nadal Academy y la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera (Apnef), que se suman a otras entidades que han sido reconocidas durante el año como Ilunion Hotels, y Meliá Hotels International, Aproscom, Centro Polivalente Carlos Mir y Carrefour, cuyo compromiso ha sido fundamental para avanzar en la protección del litoral y la sensibilización sobre la importancia de conservar los ecosistemas marinos.