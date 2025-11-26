Unas jornadas de enogastronomía buscan reforzar la conexión entre campo y turismo de Baleares. - CAIB

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha inaugurado este miércoles en la finca de Son Mir (Palma) las I Jornadas de Turismo, Enogastronomía y Producto Local, una nueva iniciativa impulsada conjuntamente por la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes y la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio natural con el objetivo de fortalecer la colaboración entre el sector agrario y el sector turístico del archipiélago.

El acto de apertura ha sido presidido por el conseller de Agricultura, Pesca y Medio natural, Joan Simonet, que ha contado con la presencia del director general de Turismo, Miquel Rosselló, y el director del AETIB, Pere Joan Planas.

Estas jornadas, que se celebran entre este miércoles y este jueves, se inscriben dentro del Plan de Enogastronomía de las Islas, desarrollado por la AETIB y financiado por los fondos Next Generation, y reúnen productores, empresas turísticas, chefs, restauradores y cooperativas de todas las islas con el objetivo de crear sinergias que impulsen un turismo más auténtico, diversificado y sostenible.

Durante su discurso inaugural, el conseller Simonet ha subrayado el papel crucial del sector primario en la competitividad turística balear.

"La colaboración entre el sector agrario y el turístico es esencial. No podemos olvidar que muchos de nuestros visitantes eligen venir precisamente por el territorio y el paisaje que preservan nuestros campesinos y ganaderos. Con estas jornadas damos un paso más: conectamos no solo aquello que ven, sino también aquello que pueden probar", ha afirmado.

En este sentido, Simonet ha señalado que el turismo busca cada vez más experiencias vinculadas en el territorio y el producto local es una pieza clave.

"Tenemos la ventaja de ofrecer productos únicos en el mundo --variedades autóctonas de uva, hortalizas u olivos-- que no se encuentran en ninguna parte más. Un vino de variedad montenegro o un queso de vaca roja menorquina solo se pueden degustar aquí. Este valor añadido nos tiene que ayudar a llegar a un consumidor que contribuya directamente al mantenimiento del paisaje, del territorio y de la agricultura de las islas", ha añadido.

Las jornadas incluyen ponencias, mesas redondas, talleres y un espacio de encuentro directo entre productores y establecimientos turísticos, con el objetivo de facilitar la incorporación del producto local dentro de la cadena de valor gastronómica de Baleares.

Con esta primera edición, el Ejecutivo autonómico reafirma su compromiso con la promoción del producto de proximidad como elemento estratégico de diferenciación turística y con el refuerzo del sector primario como garante de sostenibilidad, calidad e identidad del territorio balear.