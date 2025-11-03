José Carlos López, ganador del I Concurso Nacional de Cocina con IGP Sobrasada de Mallorca de Cerdo Negro

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

José Carlos López ha sido el ganador del I Concurso Nacional de Cocina con IGP Sobrasada de Mallorca de Cerdo Negro que la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha celebrado en el marco del Gastronòmic Fòrum de Barcelona.

El objetivo de la iniciativa, según ha destacado la Conselleria, es promocionar este producto emblemático de Baleares y mostrar su versatilidad en la alta cocina.

El certamen ha contado con la participación de seis finalistas seleccionados entre 34 propuestas recibidas de todo el país y ha proclamado ganador a José Carlos López del restaurante Origen de Puigcerdà con su plato 'De sobras sabrás que es sobrasada' (carpaccio de manitas de cerdo rellenas de lengua de ternera con aroma de sobrasada de Mallorca IGP y queso azul de Can Company.

Los otros participantes han sido Carlos Ruiz (Madrid, Gastronomic Experience), con sus 'Revolconas de calabaza y sobrasada de cerdo negro, praliné de ajo asado, velo de cerdo negro e hinojo marin'; Ricardo Rossi (Hotel Valldemossa), con la ayuda de Aina Ferrà, y la receta 'Porc únic' (totopo de sobrasada de cerdo negro de Mallorca relleno de cerdo, emulsión de piñones, gel de naranja y chicharrones de sobrasada).

También han participado David Méndez (Hotel Son Vida), con 'Pato, maíz y bromatología de la sobrasada'; Joan Giner y Eliana Albiach, con la ayuda de Fran López, y su 'Falsa fideuá de setas enokis, sobrasada de cerdo negro y frutos del mar'; y Sergi de Meià, con la ayuda de Martí Escuder, con el plato 'Truchas alevines rellenas de sobrasada de cerdo negro, toffee de trucha, mayonesa de sobrasada, granada ácida y setas camagrocs con hinojo y boletus'.

El jurado lo han formado el maestro charcutero y divulgador gastronómico Xesc Reina, el chef mallorquín Tomeu Caldentey, el maestro charcutero catalán Josep Dolcet, la periodista y cocinera Eva Hausmann, la gerente de la Indicación Geográfica Protegida Sobrasada de Mallorca, Antònia Torres, y el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés.

Tras la deliberación, el jurado ha proclamado a José Carlos López como ganador de esta primera edición, mientras que Sergi de Meià y David Méndez han obtenido el segundo y tercer premio, respectivamente.

El certamen ha otorgado tres galardones con dotación económica: 2.000 euros para el primer clasificado, 1.000 euros para el segundo y 500 euros para el tercero.

Además del concurso, la jornada ha contado con una ponencia técnica de Xesc Reina, que ha profundizado en el valor gastronómico de la sobrasada de cerdo negro, su proceso de elaboración y los rasgos diferenciales que la convierten en un producto único dentro de la charcutería mediterránea.

En declaraciones posteriores, el director general ha destacado que "este certamen ha demostrado el potencial gastronómico de un producto único como es la sobrasada de cerdo negro y su capacidad para inspirar la cocina creativa y contemporánea".

"La Conselleria continuará impulsando acciones de promoción que refuercen la presencia de nuestros productos en los ámbitos nacional e internacional, poniendo en valor el trabajo de los productores y, en especial, de todo el sector ganadero vinculado al cerdo negro mallorquín que, como se ha demostrado hoy, está a la altura de otras razas de cerdo mucho más conocidas y que son nuestra competencia directa", ha agregado.

El Gastronòmic Fòrum de Barcelona, que se celebrará hasta el miércoles en el recinto de Montjuïc, prevé reunir a más de 400 empresas expositoras y 200 pequeños productores, entre ellos representantes de las Islas.