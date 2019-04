José Luis Ruiz se presenta como candidato de 'Contigo Somos Democracia' a la alcaldía de Palma

Publicado 08/04/2019 20:44:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Contigo Somos Democracia' ha presentado este lunes a José Luis Ruiz como su candidato a la alcaldía de Palma, en un acto en el que ha participado el presidente nacional del partido, José Enrique Aguar.

En la presentación que se ha llevado a cabo en el Hotel Melià Palma Bay, Ruiz ha insistido en que "un cargo público está para servir al ciudadano" y ha expresado su intención de dar "voz" a los vecinos de Palma.

La principal propuesta que ha comentado el candidato es la creación de viviendas sociales, "hogares para que los trabajadores puedan compartir casa, en caso de no poder hacer frente a los abusivos alquileres". También plantea "viviendas también para estudiantes, pues ellos son el futuro de la sociedad".

El candidato ha señalado que el partido "da cabida a todo tipo de personas" y ha apelado a la unidad para "hacer de los pueblos y ciudades, núcleos de convivencia y de progreso".

José Luis Ruiz ha destacado "el carácter cosmopolita" de Palma y ha lamentado las "numerosas carencias" en la ciudad "no solo en el casco histórico, sino también en otros barrios de la ciudad", que no puede "consentir". Por ejemplo, ha citado el abandono de edificios en Palma y su deterioro, y ha criticado que no llegue a Palma "la parte porcentual del Impuesto del Turismo Sostenible", algo que "no aporta transparencia y seguridad a los ciudadanos".

Todo ello, -ha comentado el candidato- "ya que no somos un partido cualquiera, no somos políticos afincados en instituciones, sino que somos trabajadores, currantes y gente de buena fe".

Por su parte, Aguar ha valorado el perfil de Ruiz como "fiel reflejo de la ilusión y el buen trabajo" de 'Contigo Somos Democracia' en Palma.